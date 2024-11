ORF-Gebühr sorgt für Ärger: Selbst Verstorbene bekommen Briefe

So erklärt etwa der Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Kärnten, Herwig Höfferer, gegenüber 5 Minuten, dass man täglich Anrufe zu diesem Thema bekommen würde. Die Hauptproblematik bestehe darin, dass das OBS (ORF Beitrags-Service) teils weder auf Anrufe, noch auf Mails oder eingeschriebene Briefe reagieren würde, so Höfferer weiter. Die Arbeiterkammer selbst könne aber „gar nicht viel tun, weil es sich um eine Verwaltungsabgabe handelt und das Konsumentenschutzgesetz dementsprechend nicht mehr zur Anwendung kommt“, meint Höfferer im Gespräch mit 5 Minuten.

Selbst in Kärntner Pflegeheim trudeln Briefe ein

Unter den Fällen, die die Arbeiterkammer Kärnten kontaktieren würden, werde es häufig auch kurios. Jemand, der umgezogen ist, hätte die ORF-Haushaltsabgabe beispielsweise doppelt erhalten, „auch an bereits Verstorbene wurde die Vorschreibung ausgestellt“, erinnert sich Höfferer an besonders skurrile Fälle. Zudem hätte sich ein besonderer Fall auch in einem Kärntner Pflegeheim zugetragen. „Die Bewohner sind eigentlich von der Gebühr befreit, aber einer wird per Post ständig zur Zahlung aufgefordert“, schüttelt der AK-Jurist den Kopf.

Rund 1.000 Fälle rund um ORF-Gebühr in der Steiermark

In der Steiermark hätten sich aufgrund von Problemen mit der ORF-Haushaltsabgabe, bisher knapp 1.000 Menschen an die Arbeiterkammer gewandt, erklärt Melanie Gößler vom steirischen AK-Konsumentenschutz auf Nachfrage von 5 Minuten. In etwa 100 Fällen seien auch beide Ehegatten zur Zahlung aufgefordert worden, obwohl sie im selben Haushalt leben.

ORF-Beitrags-Brief kommt auch nach Umzug noch

„In den meisten Fällen geht es um unberechtigte Forderungen, die sich teilweise aufgrund der langen Bearbeitungsdauer ergeben“, weiß Gößler. So würden viele Österreicher etwa einen Befreiungsantrag stellen, während dieser bearbeitet wird aber noch weiterhin Zahlungsaufforderungen, Mahnungen oder etwa Schreiben von Inkassobüros bekommen. In anderen Fällen würden Personen, die umziehen, auch weiterhin Zahlungsaufforderungen bekommen, obwohl am neuen Wohnsitz die ORF-Gebühr bereits von jemandem bezahlt wird.

Mehr als 1.350 Oberösterreicher wenden sich an Arbeiterkammer

Auch in Oberösterreich kennt man die Problematik, wie man in einer Aussendung erklärt. Mehr als 1.350 Menschen seien es gewesen, die sich an die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich gewandt haben. Da der Kundenservice der OBS für Betroffene nicht erreichbar sei oder nicht zeitnahe reagiere, gebe es bei Problemen keine Anlaufstelle für Lösungen, so die Kritik der AK Oberösterreich.

Diese Probleme würden in Oberösterreich bei den Bürgern bestehen: Bei Ehepaaren, die in einem Haushalt leben, wird z. B. die Abgabe beiden Ehepartnern vorgeschrieben.

Vorschreibungen werden für bereits verstorbene Ehepartner ausgestellt.

Gebührenbefreite Personen werden wiederholt zur Zahlung aufgefordert.

Befreiungsbescheide sind betreffend Beginn und Rückwirkung bei Vorliegen der Voraussetzungen unklar ausgefertigt.

„Unzufriedenheit ist verständlich“

„Durch eine professionellere Abwicklung der Änderung wären die meisten Probleme vermeidbarer gewesen. Die daraus resultierende Unzufriedenheit ist verständlich. Wir fordern eine zeitnahe Abwicklung im Sinne der Kunden“, sagt Oberösterreichs AK-Präsident Andreas Stangl.