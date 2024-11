Rekord geknackt: So viele Zuseher schauen STEIERMARK TV

Im Oktober haben (durchschnittlich) jeden Tag 17.239 Personen das Programm von STEIERMARK TV verfolgt. Davon waren 68,7 Prozent weiblich und 31,3 Prozent männlich. Die Zuseher/-innen von STEIERMARK TV sind überproportional jung: 46 Prozent sind unter 40 Jahre alt. Außerdem sind die Zuseher von STEIERMARK TV auch gut situiert: 78,1 Prozent sind berufstätig, mehr als 55 Prozent haben eine höhere Ausbildung (Matura, FH oder Universität).

Rekord im Oktober geknackt

Insgesamt wurde im Monat Oktober das Programm von STEIERMARK TV (quer über alle Kanäle) 302.832 Stunden gesehen, was ein neuer Rekord ist. Seit Oktober ist das Programm von Steiermark TV in rund 90 Prozent aller Kabel-Haushalte in Österreich zu empfangen. Eine Million Haushalte, potentiell 2,2 Millionen Zuseherinnen und Zuseher. Es gibt also doch noch ein klein wenig Luft nach oben.