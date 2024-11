Flugreisende aufgepasst: Weniger Flüge zwischen Klagenfurt und Wien

Nur sehr eingeschränkt fliegt die AUA zwischen Klagenfurt und Wien von Weihnachten bis Anfang März 2025. So gibt es vom 22. Dezember 2024 bis zum 1. März 2025 nur zweimal die Woche Frühflüge um 6 Uhr, und zwar montags und freitags. Die Nachmittagsflüge um 15.15 Uhr gibt es täglich, außer am Samstag. Einen Samstags-Flug gibt es vom 21. Dezember 2024 bis zum 22. März 2025 um 16 Uhr nach Wien.

Von Wien nach Klagenfurt

Ab dem 22. Dezember 2024 bis zum 1. März 2025 fliegt die AUA von Wien nach Klagenfurt ebenfalls eingeschränkter. So gibt es Spätflüge nur mehr donnerstags und sonntags. Mittagsflüge gibt es in dieser Zeit täglich einmal um 13.05 Uhr, außer am Samstag. In der Zeit vom 21. Dezember 2024 bis zum 22. März 2025 fliegt die AUA von Wien nach Klagenfurt vormittags um 9.40 Uhr immer am Samstag. Auf der Website des Klagenfurt Airports wird über die eingeschränkten Flugzeiten informiert.

Mehr Flüge wieder ab März 2025

Ab März 2025 gibt es wieder mehr Flüge von Klagenfurt nach Wien. So fliegt die AUA vom 2. März bis zum 29. März 2025 morgens um 5.45 Uhr täglich außer am Sonntag. Einen Nachmittagsflug gibt es täglich um 14.50 Uhr ab Klagenfurt. Von Wien nach Klagenfurt kann man ab dem 2. März 2025 bis zum 29. März 2025 um 22.35 Uhr täglich fliegen, außer am Samstag. Ein Mittagsflug geht in dieser Zeit um 13.05 Uhr täglich.