Der Dienstag bringt Glättegefahr und Regen in die Steiermark

Von Westen her ziehen am Dienstag zunehmend dichte Wolken auf. „Speziell im Norden der Obersteiermark sind bis Mittag auch unergiebige Regenschauer möglich“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Demnach soll in den Morgenstunden auch lokale Glättegefahr bestehen.

Hier kämpft sich die Sonne durch

In den übrigen Regionen bleibt es trocken und die Sonne zeigt sich zumindest zeitweise, länger noch am Vormittag. Der Wind dreht auf Nordwest und bringt vor allem in der Höhe wieder deutlich kältere Luft, in den Tälern und Niederungen werden Höchstwerte von 5 bis 10 Grad erwartet.