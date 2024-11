Schneefallgrenze sinkt: So entwickelt sich das Wetter am Dienstag

Am Dienstag gestaltet sich das Wetter in Österreich wechselhaft, wie GeoSphere Austria berichtet. Eine schwache Störungszone zieht von Westen her durch und sorgt entlang der Alpennordseite bis ins westliche Niederösterreich am Vormittag für Regen oder Schneefall.

Zwischen Schnee und Sonne: Ein wechselhafter Tag

Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1300 und 1800 Metern Seehöhe. Im Tagesverlauf setzt sich von Westen her eine leichte Wetterbesserung durch, und es lockert allmählich auf. Im östlichen Flachland sowie im Süden und Südosten bleibt es hingegen meist trocken. Hier lösen sich die anfangs dichten Wolkenfelder und Nebel nach und nach auf. Der Wind weht vor allem im Osten und in exponierten Lagen lebhaft aus westlicher Richtung. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 4 und 11 Grad. Damit bleibt es vergleichsweise kühl, insbesondere in höheren Lagen.