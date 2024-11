Trockener Dienstag: Frost am Morgen und ein Sonne-Wolken-Mix

Veröffentlicht am 25. November 2024, 22:38 / © Fritz Kimeswenger

Am Dienstag ziehen mit einer Störung von Westen her Wolken auf. Abseits von lokalen Frühnebelfeldern wird es im Osten zu Tagesbeginn noch sonnig, heißt es seitens der Geosphere Austria. Danach breiten sich die Wolken nach Osten aus und verdecken immer wieder die Sonne. Es bleibt aber trocken. Nach einem frostigen Morgen erreichen die Höchstwerte 3 bis 8 Grad, so die Meteorologen abschließend.