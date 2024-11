Alkolenker begeht Fahrerflucht: Will Unfall gar nicht bemerkt haben

Ein Alkolenker beginn am 25. November nach einem Unfall in Feistritz Fahrerflucht.

Veröffentlicht am 26. November 2024, 07:11 / ©KK

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht auf der A10 im Bereich Feistritz am 25. November, gegen 22 Uhr, konnte ein 36-jähriger, flüchtiger Lenker gegen 22.30 Uhr an seiner Wohnadresse in Villach von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Mann gestand, mit dem Auto seiner Freundin gefahren zu sein, behauptete jedoch, von einem Unfall nichts bemerkt zu haben.

Schwere Alkoholisierung festgestellt

Bei dem 36-Jährigen wurden deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums festgestellt. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.