Südpark Klagenfurt: Sterne tragen wichtige Botschaften gegen Gewalt

Im Jahr 2023 wurden in Österreich 43 Frauen durch einen Mann ermordet. 2024 gab es bereits 23 Todesfälle und 39 Mordversuche. Zudem zeigen die Statistiken jährlich einen deutlichen Zuwachs an Betretungsverboten. Zahlen, die schockieren und einmal mehr zeigen, wie wichtig Bewusstseinsbildung und Präventionsarbeit ist.

„Walk of femme“ im Südpark Klagenfurt

Im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ wurde deshalb am Mittwochvormittag im Einkaufszentrum Südpark durch eine Pressekonferenz auf die Aktionstage aufmerksam gemacht. Bis 10. Dezember finden Besucher im Südpark zudem den sogenannten „Walk of femme“ vor. Sprich: Am Boden wurden Sterne geklebt, die diverse (Wunsch)-Botschaften enthalten, wie unsere Gesellschaft heute eigentlich sein müsste. „Gemeinsam wollen wir das Bewusstsein in unserer Gesellschaft schärfen und Gewalt an Frauen und Mädchen verhindern, ehe sie überhaupt passiert!“, erklärt Stadträtin Constance Mochar (SPÖ).

Aktionstage gehen bis 10. Dezember

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Frauenbüro und der Frauenplattform Klagenfurt diese Aktion durchführen können und tragen gerne unseren Teil dazu bei, dass mehr Bewusstseinsbildung zu diesem Thema stattfindet“, betont Südpark-Manager Heinz Achatz. Astrid Malle vom Frauenbüro Klagenfurt führt aus: „Durch die Zusammenarbeit mit dem Einkaufszentrum Südpark haben wir die Möglichkeit, unsere Botschaften einem breiten Publikum sichtbar zu machen. Je mehr Männer uns unterstützen, desto besser.“ Der Verein Equaliz verwies außerdem auf das seit 2021 in Klagenfurt stattfindende Präventionsprojekt „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“. Das Projekt setzt niederschwellig dort an, wo häusliche Gewalt passiert: am Wohnort und in der Nachbarschaft. Nachbarn werden ermutigt, Zivilcourage zu zeigen und tätig zu werden, sobald sie häusliche Gewalt wahrnehmen. Mittlerweile gibt es drei Standorte in Kärnten und 36 Niederlassungen in ganz Österreich.