Kärnten trauert: Sportwelt verliert Dieter Janz

„Wer ihn kannte, wusste, dass man es mit einem unermüdlichen Kämpfer für den heimischen Sport zu tun hat, mit einem grenzenlosen Sportidealisten, der ein friedliches Miteinander über Grenzen hinweg zum Ziel hatte“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). „Unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen.“ Der ehemalige Zollbeamte Dieter Janz habe in seinem Leben und in seinen Funktionen Grenzen überwunden, sie aufgehoben und habe sich für die Idee, Olympische Spiele in drei Ländern, Kärnten, Italien, Slowenien, durchzuführen, begeistert. Schon in den 80er Jahren war Janz Mitbegründer der Tour 3 am Dreiländereck. Kaiser: „Wir haben mit dem Tod von Dieter einen Europäer verloren, einen Menschen, der Brücken über den Sport gebaut hat, der für ein friedliches Miteinander stand.“

Journalist, Fotograf und Sportler

Janz war auch als Journalist und Sportfotograf für diverse Medien tätig, darunter die Kleine Zeitung, die Kärntner Woche und internationales Sportmagazin. Zudem wurde er von der FIS für den Weltcup in Villach als „bester Veranstalter, bester Pressechef“ ausgezeichnet. Vom Land Kärnten erhielt er das Sportehrenzeichen in Gold und von der Union Kärnten den Goldenen Ring. 2011 wurde Janz zudem beim 32. Forum Nordicum in Oslo mit der Werner Kirchdorfer Trophäe ausgezeichnet. Aber auch sportliche Höhepunkte hat Dieter Janz in seinem Lebenslauf aufscheinen. Einer davon war die Teilnahme an den olympischen Spielen 1964 in Innsbruck. Dort ging er als Vorspringer über den Schanzentisch.