Vinziwerke wollen klarstellen: „Pfarrer Pucher hat immer sparsam gelebt“

Seitens der VinziWerke und der Pfarre St. Vinzenz heißt es zu einem heutigen Medienbericht wie folgt: Wolfgang Pucher hat sein Leben dem Kampf gegen Ausgrenzung, Ungerechtigkeit und Armut gewidmet. Direkte, schnelle und unbürokratische Hilfe stand bei ihm immer an erster Stelle. Privat hat er sehr sparsam gelebt und auch immer wieder persönliche Mittel eingesetzt, um Menschen am Rande der Gesellschaft zu helfen.

Dabei hat er immer betont: „Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig geben!“ So bleibt er für uns, die sein Werk fortsetzen, ein Vorbild. Aus Respekt vor seinem Vermächtnis, aber auch aller beteiligten Personen, möchten wir den vorliegenden Fall nicht kommentieren, heißt es seitens Nicola Baloch, Geschäftsführerin der VinziWerke und Pater Bernhard Pesendorfer, CM, Pfarrer von St. Vinzenz.

Und zwar soll eine Grazerin dem Armenpfarrer Wolfgang Pucher viel Geld, durch falsche Angaben, abgeknöpft haben. Die Frau soll aber selbst Opfer von Betrügereien geworden sein. 2022 soll der Pfarrer von St. Vinzenz ihr 25.000 Euro aus seinem Privatvermögen geliehen haben, ein paar Monate später wieder 15.000 Euro. Der Grazerin wurde Betrug vorgeworfen, die Verhandlung hierzu wurde gestern geführt. Pucher hat zu Lebzeiten noch erlebt, dass gegen seine Bekannte ermittelt wurde. Aber er glaubte nicht an böse Absichten und wollte sie nicht anzeigen. 10.000 Euro wurden nach Einleitung der Ermittlungen, jedoch noch zu Lebzeiten des Pfarrers, zurückerstattet; weitere 5.000 Euro wurden nach seinem Tod an die Pfarre überwiesen.

Am Ende erkennt der Richter keine Anzeichen für eine Betrugsabsicht und spricht die Angeklagte frei. Das geplante Hospiz wurde nie gebaut, und das Geld „verschwand irgendwo in Afrika“, so der Richter. Das Familienunternehmen ist inzwischen insolvent. Rund eine Million Euro hatte die Angeklagte nach England transferiert.

Wie ihr Anwalt Helge Schreyer argumentiert, habe sie den Pfarrer, der ihrer Familie über Generationen eng verbunden war, nie getäuscht Tatsächlich wurden die 25.000 Euro sofort – wie im Darlehensvertrag vorgesehen und durch Bankauszüge belegbar – für Löhne und offene Forderungen verwendet. „Dem Pfarrer wurde das nichts vorgespielt.“ Das Geld wurde übrigens auch zur Gänze zurückgezahlt.

Kniffliger ist der zweite Kredit: Im Vertrag ist kein Verwendungszweck angeführt, den Pfarrer kann man nicht mehr fragen. Staatsanwältin Gerhild Rausch-Garibeh belegt, dass von den 15.000 Euro 11.000 nach England überwiesen wurden, wo der vermeintliche Investor des Sozialprojekts saß. Die Angeklagte wurde aber schon Monate vorher verständigt, dass ein Verfahren gegen die Frau eingestellt wurde, die den Kontakt hergestellt hatte, dass gegen die Hintermänner aber weiter „wegen Betrugs“ ermittelt wurde. Sie hätte also wissen müssen, dass das Projekt nicht real war.

„Meine Mandantin wurde selbst Opfer eines Betruges“, sagt der Anwalt. „Möglich, dass ich das Schreiben bekommen und abgelegt habe, aber nicht so genau gelesen“, sagt sie. „Vielleicht wollte ich es nicht wahrhaben.“ Sie wollte daran glauben, dass das Hospiz errichtet wird. „Ich war immer sozial.“

Pfarrer Pucher hat noch erlebt, dass gegen seine Bekannte ermittelt wurde. An böse Absicht glaubte er nicht: „Ich möchte keine Anzeige erstatten“, sagt er zur Polizei. Aber die Ermittlungen liefen. „Ich will nicht dazu beitragen, dass sie rechtlichen Schaden erleidet“, gab er zu Protokoll. Richter Erik Nauta kann nur diese Aussage verlesen. 10.000 Euro wurden nach Beginn der Ermittlungen, aber noch zu Lebzeiten des Pfarrers retourniert, 5000 nach seinem Tod an die Pfarre überwiesen.

Am Ende sieht der Richter keine Anzeichen für eine Betrugsabsicht und fällt einen Freispruch. Das Hospiz wurde nie errichtet, das Geld verschwand „irgendwo in Afrika“, sagt der Richter. Das Familienunternehmen ist mittlerweile im Konkurs. Rund eine Million Euro hat die Angeklagte nach England überwiesen. „Eine Million für ein Nebelprojekt?“, fragt der Richter verwundert. – „Ich dachte, dass alles real ist. So bin ich aufgewachsen, dass man hilft.“

Jetzt wartet noch ein Verfahren wegen betrügerischer Krida auf sie, weil das im Nebel verschwundene Geld maßgeblich zum Konkurs der Firma beigetragen haben soll.