Tödlicher Unfall: Zwei Männer sterben bei Zusammenstoß

Am 25. November 2024, gegen 23:30 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Mann aus Steyr mit seinem Auto auf der B 122 in Fahrtrichtung Wachtberg durch das Gemeindegebiet Haidershofen. Aus bisher unbekannter Ursache kam er bei Straßenkilometer 23,7 in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 35-jährigen Mann aus Waidhofen an der Ybbs, zusammen.

Zwei Männer erlitten tödliche Verletzungen

Der Wagen des 38-Jährigen schleuderte daraufhin weiter und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug, das in Richtung St. Peter unterwegs war und von einem 56-jährigen Mann aus dem Bezirk Amstetten gesteuert wurde. Der 38-Jährige und sein 43-jähriger Mitfahrer erlitten tödliche Verletzungen und waren im Fahrzeug eingeklemmt.

Von der Feuerwehr geborgen

Beide wurden von der Feuerwehr geborgen. Die beiden anderen Unfallbeteiligten erlitten unbestimmte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Steyr gebracht. Die B 122 war bis 00:50 Uhr im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt, eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet.