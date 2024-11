Millionenhohe Verschuldung: 120 Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen

Heute, 26. November, gab der KSV1870 bekannt, dass die PHP Management GmbH, einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Landesgericht Graz eingebracht hat. Das Gericht prüft aktuell, ob die vom Gesetz geforderten Voraussetzung für eine Eröffnung des Verfahrens vorliegen. Der KSV1870 erwartet, dass alsbald es zu einer Eröffnung eines Konkursverfahrens kommen wird.

Insolvenzursache und weitere Details:

Nach den Ausführungen im Insolvenzeröffnungsantrag, der von der Schuldnerin selbst bei Gericht eingebracht wurde, beschäftigt sich die PHP Management GmbH, insbesondere mit der Verlegung von Glasfaserleitungen und den damit verbundenen Erdbauarbeiten. Im Frühjahr des heurigen Jahres änderte der Hauptauftraggeber – für die Schuldnerin überraschend – die Konditionen für eine weitere Zusammenarbeit ab. Diese für die Schuldnerin nicht kostendeckende Preissituation sollte laut Zusagen der Hauptauftraggeberin nur vorübergehend bestehen. Die Schuldnerin akzeptierte diese Vorgehensweise der Hauptauftraggeberin im Vertrauen auf Zuhalten der Zusage auf Anhebung der Preise nach ein paar Monaten. Dazu kam es jedoch nicht. Es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen der Schuldnerin im Rahmen des bevorstehenden Insolvenzverfahrens geschlossen werden wird. Eine Sanierung dieser Gesellschaft dürfte nicht geplant sein. Die Geschäftsführung hat bereits die Zustimmung zur Schließung des Betriebes erteilt.

120 Dienstnehmer betroffen

Von dieser Insolvenz sind rund 120 Dienstnehmer betroffen. Das Frühwarnsystem beim AMS hat die Schuldnerin bereits in Gang gesetzt. Die Schuldnerin geht von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 4,1 Millionen Euro aus. Diesen Verbindlichkeiten sollen Vermögenswerte in Höhe von etwa 518.000 Euro gegenüberstehen. Die Gläubiger können ihre Forderungen über den KSV1870 in diesem alsbald zu eröffnenden Verfahren geltend machen. Die Angaben konnten in der kurzen Zeit vom KSV1870 nicht überprüft werden. Der AKV berichtet zusätzlich: Die Passiva betragen laut vorgelegtem Vermögensstatus in der Höhe von 4.145.000 Euro wobei

rund EUR 1,4 Mio. auf Lieferanten entfallen und rund EUR 964.000 auf Dienstnehmerforderungen, Abgabenverbindlichkeiten gibt man mit rund 825.000 Euro Bankverbindlichkeiten mit rund 230.000 an. Der Rest entfällt auf Leasing- bzw. Kreditverbindlichkeiten.

Nachtrag des KSV um 11.35 Uhr

Bezugnehmend auf unsere Erstmitteilung gibt der KSV1870 die Ediktsdaten wie folgt bekannt: Zum Insolvenzverwalter wurde die KAPP & PARTNER Rechtsanwälte GmbH, vertreten durch Mag. Mario Kapp, Kärntner Straße 532, 8054 Seiersberg bestellt. Die Anmeldefrist wurde mit 2. Jänner 2025 bestimmt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 16. Jänner 2025 statt. Der KSV1870 bietet allen Gläubigern an, sie in diesem Fall zu vertreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 11:39 Uhr aktualisiert