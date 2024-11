Millionenschwerer Hochwasserschutz entsteht im Bezirk Wolfsberg

Schwere Hochwässer richteten in der Vergangenheit erhebliche Schäden in der Gemeinde Frantschach-St.-Gertraud an.

Schwere Hochwässer richteten in der Vergangenheit erhebliche Schäden in der Gemeinde Frantschach-St.-Gertraud an. Betroffen waren sowohl die örtliche Infrastruktur als auch Wohnhäuser. Auch Bachverbauungen am Fraßbach wurden beschädigt. „Leider wissen wir, dass Extremwetterereignisse uns auch in den kommenden Jahren immer wieder begleiten werden. Wir haben es heuer in Niederösterreich erleben müssen und noch verheerender vor wenigen Wochen in Spanien. Das sind furchtbare Ereignisse und wir müssen uns auf solche vorbereiten. Je besser wir unsere Bevölkerung durch Verbauungen und weitere Maßnahmen schützen, desto zuversichtlicher und sicherer können wir in die Zukunft blicken“, unterstreicht Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) die Wichtigkeit der geplanten Verbauungsmaßnahmen im Bezirk Wolfsberg.

3,4 Millionen Euro für Hochwasserschutz

Die Kosten für das Detailprojekt betragen 3,4 Millionen Euro. Auch das Straßenbaureferat des Landes leistet einen finanziellen Beitrag zu den Bauarbeiten. „Es geht hier um den Erhalt und den Schutz der elementaren Infrastruktur im ländlichen Raum. Dazu zählen Siedlungen ebenso wie das Landesstraßennetz, das in der Vergangenheit immer wieder von Unwettern beschädigt wurde und künftig vor den Auswirkungen solcher Naturgewalten geschützt werden muss“, betont Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) abschließend.