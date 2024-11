IT-Störung: Sparkassen-Rechner streikt österreichweit

Veröffentlicht am 26. November 2024, 11:44 / ©pixabay.com

Zahlungen an Kassen sowie Bargeldbehebungen sind für Sparkassen-Kunden aktuell gar nicht bzw. nur eingeschränkt möglich. Grund ist ein Ausfall des zentralen IT-Großrechners. Die Sparkassengruppe versichert, dass derzeit mit Hochdruck an der Wiederherstellung gearbeitet werde. „Wir sind mit dem Hersteller in intensivem Kontakt zur schnellen Lösung“, betonen die Verantwortlichen. Aufgrund der massiven österreichweiten Beeinträchtigung sei jedoch noch nicht klar, bis wann das Problem gelöst werden könne.

©Screenshot allestörungen.at Ein Blick auf die Karte von allestörungen.at zeigt: Ganz Österreich ist von den Ausfällen betroffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 11:49 Uhr aktualisiert