Steirer soll mit großer Menge Koks erwischt worden sein: Haft in Mexiko

Ein steirischer Unternehmer befindet sich nach einem Bericht der „Kronen Zeitung“ (Dienstagsausgabe) in Mexiko in Haft. Er soll demnach im vergangenen Sommer mit einer größeren Menge Kokain erwischt worden sein. Das Außenministerium in Wien bestätigte am Dienstag auf Anfrage der APA, dass es den Fall gibt und der Mann in Mexiko in Haft sitzt. Die österreichische Botschaft in Mexiko-Stadt sei mit dem Steirer, seinen Angehörigen und den mexikanischen Behörden in Kontakt.

Mann soll gestanden haben

Den Kontakt halte man seit Bekanntwerden des Falles. Zum Inhalt der Vorwürfe gegen den laut „Krone“ 66-Jährigen gab es keine Angaben. Dem Bericht zufolge soll er gestanden haben, Drogen geschmuggelt zu haben. Andererseits habe es anfangs geheißen, ihm seien die Drogen untergeschoben worden. (APA, 26. November)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 12:04 Uhr aktualisiert