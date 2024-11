Wichtelspiel: TiKo sammelt wieder Geschenke für die Heimtiere

Veröffentlicht am 26. November 2024, 12:05 / ©TiKo / Melanie Olip

Derzeit leben etwa 250 Tiere im TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt, darunter Hunde, Katzen und Kleintiere, aber auch Ziegen, Schweine und Präriehunde. Für sie haben die Tierpfleger auch heuer wieder individuelle Wunschlisten erstellt, damit sich auch die Vierbeiner über eine Überraschung unterm Weihnachtsbaum freuen können.

©TiKo / Melanie Olip Die TiKo-Tierpfleger haben individuelle Wunschlisten für die Vierbeiner erstellt.

Weihnachtsgeschenke für die Fellnasen: So geht’s

Wer gerne Wichtel werden möchte, kann sich auf der TiKo-Webseite unter anmelden. Nach der Anmeldung erhalten die Wichtel per Mail die Wunschliste ihres ausgewählten Tieres. Die Geschenke können im Dezember direkt beim Tierheim in der Judendorferstraße 46 abgegeben oder per Post zugesandt werden.

„Eine enorme Hilfe für uns als Tierheim“

„Die Großzügigkeit unserer Wichtel rührt uns jedes Jahr aufs Neue. Dank ihrer Unterstützung können wir viele wichtige Anschaffungen – von Tierbetten bis zu Spezialfutter – für etwa ein halbes Jahr abdecken. Das ist eine enorme Hilfe für uns als Tierheim“, betont Tara Geltner, Präsidentin des Landestierschutzvereins Kärnten. „Wir bedanken uns schon jetzt von Herzen bei allen, die mitmachen, und wünschen einen friedlichen und besinnlichen Advent!“

©TiKo / Melanie Olip Das TiKo Wichtelspiel ist mehr als nur eine Geste.