Kärnten will Hospiz- und Palliativversorgung ausweiten

„Derzeit stehen in den Krankenhäusern in Klagenfurt, Villach und St. Veit 34 Palliativbetten, sowie drei mobile Palliativteams für Erwachsene und zwei für Kinder und Jugendliche zur Verfügung“, gab Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) einen Überblick über die bestehenden Angebote in diesem Bereich. Massiv erweitert konnte das Angebot heuer bereits im Hospizbereich werden.

Erste Hospizstation Kärntens hat eröffnet

So wurde im Frühjahr im Pflegeheim Elvine in Treffen die erste Hospizstation Kärntens eröffnet. Mehr dazu unter: Erstes stationäres Hospiz eröffnet in Kärnten. „Dort steht ein interdisziplinäres Team bestehend aus Pflegefachkräften, Ärzten, Sozialbetreuern, Physiotherapeuten, Seelsorgern sowie Hospizbegleitern zur Verfügung“, so die Gesundheitsreferentin. Generell werden mehr als 300 ehrenamtliche Hospizbegleiter in Kärnten von sechs hauptamtlichen Koordinatoren begleitet. In ihre Leistungen investiert das Land Kärnten jährlich 1,2 Millionen Euro. 3,1 Millionen Euro sind es für die Palliativteams.

©Büro Beate Prettner Am Foto: Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ)

6,8 Millionen Euro aus dem Hospiz- und Palliativfonds

Mit der Einrichtung eines „Hospiz- und Palliativfonds“ und der Gewährung von Zweckzuschüssen aus diesem Fonds unterstützt der Bund die Länder zudem im Langzeitpflege- und -betreuungsbereich. Kärnten standen damit im Jahr 2023 rund 6,8 Millionen Euro zur Verfügung. „Es ist uns wichtig, niemanden alleine zu lassen und in diesem letzten Abschnitt Lebensqualität zu schenken. Ich möchte mich daher besonders bei allen Ehrenamtlichen bedanken, die in diesem Bereich tätig sind. Ohne sie wäre die Unterstützung der Betroffenen in diesem Ausmaß und dieser Qualität nicht möglich“, betonte Prettner.

Land stellt Finanzierung wichtiger Projekte sicher

Die Gesundheitsreferentin richtet das Augenmerk auch verstärkt auf die Pflege in den eigenen vier Wänden. Als wichtige Ergänzung zu den anderen Angeboten strich sie in diesem Zusammenhang den Verein „Miteinander Achtsam Pflegen – MAP“ hervor. „Wir haben heute nach einer sehr positiven Evaluierung die Pilotphase um ein weiteres Jahr verlängert und dabei das bisherige Stundenkontingent von 1.500 pro Monat beibehalten. Die Kosten für das Land werden im Jahr 2025 rund 950.000 Euro betragen.“