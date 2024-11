Bursche (15) bei Krampuslauf verletzt: „Hätte schlimm enden können“

Veröffentlicht am 26. November 2024, 12:57 / ©Sons of Death Carinthia

V. war gerade auf der Autobahn unterwegs, als sie den Anruf von einem Vereinsmitglied erhielt, dass ihr 15-jähriger Sohn bei einem Krampuslauf in Hohenthurn im Bezirk Villach-Land verletzt wurde. „Ich war bestürzt, wütend und besorgt zugleich“, schildert die Mutter die bangen Minuten, welche darauf folgten. Ein bislang unbekannter Täter hatte – wie berichtet – an den Hörnern des 15-Jährigen gerüttelt. Dieser musste daraufhin ins LKH Villach eingeliefert werden. „Dabei war es erst sein zweiter Lauf!“, stellt V. klar.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Nach wie vor fehlt jede Spur von dem Tatverdächtigen. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos. „Mein Sohn muss nun am Donnerstag auf die Polizeiinspektion, um dort eine entsprechende Aussage zu machen.“ Die Familie hofft, dass der Schuldige gefunden und für seine Taten geradestehen muss. Der Bursche selbst ist mittlerweile zum Glück wieder auf dem Weg der Besserung: „Er hat zwar noch Schmerzen, sie sind aber nicht mehr akut“, so die Mutter, die betont: „Es hätte auch ganz anders ausgehen können!“

„Kann einem 15-Jährigen sein Hobby nicht nehmen“

Allein bei dem Gedanken daran, dass ihr Sohn wieder auf einen Lauf geht, ist ihr mulmig zumute. „Die Angst ist groß, dass so etwas wieder passieren könnte. Aber ich kann und will einem 15-Jährigen sein Hobby nicht nehmen“, erklärt sie. Deshalb richtet V. nun einen ausdrücklichen Appell an die Besucher solcher Läufe, Vorsicht walten zu lassen. „Unter den Masken stecken zum Teil noch Kinder! Zieht man zu fest an den Hörnern, kann sogar ihr Genick brechen!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 13:00 Uhr aktualisiert