Keine Umweltverträglichkeitsprüfung für Lithium-Abbau in Kärnten

Dass die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht benötigt wird, ist auch in einem Feststellungsbescheid der Kärntner Landesregierung festgehalten worden. Dieser wurde in der Regierungssitzung am Dienstag, dem 26. November 2024, genehmigt. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) erklärte, es gebe in einem solchen Verfahren „klare und strenge Regeln“, welche genau überprüft wurden und laut denen man zu dem Ergebnis kam, dass es keine UVP brauche. Aber: „Das Projekt wird noch alle Materienverfahren durchlaufen müssen, es wird umfassend geprüft.“

Australische Firma will 129.000 Tonnen Lithium

Beantragt wurde die Feststellung von der ECM Lithium AT GmbH, die sich auch entsprechende Lizenzen zum Abbau auf der Koralm gesichert hat. Innerhalb von 14 Jahren plane man aus etwa zwölf Millionen Tonnen Gestein rund 129.000 Tonnen reines Lithium zu gewinnen. Die Weiterverarbeitung zu batteriefähigem Lithium hätte ursprünglich in Wolfsberg stattfinden sollen, soll nun aber nach Saudi-Arabien ausgelagert werden. Die Aufbereitung von Lithium-Erz sei sehr energieintensiv und in Europa aufgrund der hohen Energiekosten einfach nicht machbar, hatte es seitens des Unternehmens geheißen. [APA / red. 26.11.2024]

Kritik von GRÜNEN und Team Kärnten

Die GRÜNE-Landessprecherin Olga Voglauer sieht darin „eine Ausbeutung ohne nennenswerte Wertschöpfung“. Sie betont: „Das aktuell kolportierte Szenario der Abwanderung ist sowohl aus Sicht der regionalen Wertschöpfung als auch aus Klimaschutzsicht kritisch zu sehen.“ Gefordert werde stattdessen „eine umweltverträgliche, umwelttechnisch optimierte und sozial verantwortlich umgesetzte Nutzung heimischer Ressourcen mit möglichst kurzen Transportwegen und regionaler Wertschöpfung“. Verwundert über den Beschluss im Rahmen der heutigen Regierungssitzung zeigt sich auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Er fordert, maximale Transparenz im Sinne der betroffenen Bevölkerung, was die weiteren Schritte des Vorhabens betrifft. „Wie ich aus persönlichen Gesprächen mit Bürgern weiß, sind rund um dieses Megaprojekt viele Fragestellungen offen und große Sorgen vorhanden.“