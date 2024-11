Parkgebühren: Strandbad-Besucher werden bald zur Kasse gebeten

Veröffentlicht am 26. November 2024, 13:21 / ©5 Minuten

Die Parkplätze im Bereich der Ostbucht sind eine der am meisten benutzten Parkflächen in Klagenfurt. Laut einer Zählung frequentieren sie im Hochsommer wöchentlich rund 29.000 Fahrzeuge. Auf das Jahr gesehen wird ein Aufkommen von rund 930.000 Kraftfahrzeugen geschätzt. Immer wieder gab es daher schon in der Vergangenheit den Versuch, diese hohe Frequenz auch als Einnahmequelle für die Stadt zu nutzen.

Beschluss im Stadtsenat

Nun soll es endgültig so weit sein, wie Vertreter der Stadt am Dienstag nach der Stadtsenatssitzung bekannt gaben. Das aktuelle Konzept sieht im Wesentlichen vor, dass 992 Parkplätze in diesem Bereich künftig gebührenpflichtig werden sollen. Bei einer Tarifannahme von beispielsweise einem Euro pro Stunde bzw. einem Tagespreis von vier Euro würde dies Einnahmen für die Stadtverwaltung von rund 1,2 Millionen Euro bedeuten. Die Bezahlung der Gebühren könnte mithilfe von Parkscheinautomaten oder über eine Handy-App erfolgen. Der Grundsatzbeschluss fand mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und ÖVP die mehrheitliche Zustimmung im Stadtsenat. Die genauen Details können jetzt auf Basis dieses Beschlusses ausgearbeitete werden, sodass diese Vergebührung bereits im kommenden Sommer zum Tragen kommen könnte.

Kommt Ausnahme für treue Strandbadbenutzer?

Seitens der Fraktionen Team Kärnten und ÖVP erfolgte weiters die Einbringung eines Zusatzsantrages. So sollen treue Strandbadbenutzer von der Parkraumregelung befreit werden. Weiters sollen auch ergänzende Lenkungsmaßnahmen für mögliche alternative Parkplätze mitbedacht werden und beispielsweise auch eine Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf weitere Parkplätze in der Umgebung überlegt werden. Dieser Zusatzantrag fand jedoch keine mehrheitliche Zustimmung.