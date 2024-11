Nach Heizungsarbeiten: 61-Jähriger erliegt schweren Verletzungen

Am 23. November 2024, gegen 11.30 Uhr, kam es im Keller eines Einfamilienhauses in Neidling zu einer schweren Verpuffung. Ein 61-jähriger Mann, der Arbeiten an der Heizungsanlage durchführte, erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien gebracht, wo er am 24. November seinen Verletzungen erlag.

Ursache: Technischer Defekt

Laut Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich und Brandsachverständigen des Bundeskriminalamts war ein technischer Defekt der Heizungsanlage die Ursache für die Verpuffung.