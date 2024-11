Fußgängerin bei Schutzweg von Auto erfasst: 62-Jährige schwer verletzt

In Graz kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall. Eine 62-Jährige wurde bei einem Schutzweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Gegen 9.40 Uhr war eine 25-jährige Grazerin mit ihrem Auto auf der Grenzgasse in östliche Richtung unterwegs. Sie beabsichtigte an der Kreuzung Otto-Baumgartner-Straße nach links in die Triester Straße einzubiegen. Dabei ereignete sich ein schwerer Unfall.

Fußgängerin schwer verletzt

Zur gleichen Zeit wollte eine 62-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Leibnitz die Triester Straße auf dem dort befindlichen Schutzweg überqueren. Es kam zur Kollision, wodurch die 62-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert.