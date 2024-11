Erfahrener Goalie wechselt zu den VSV-Adlern

Die letzte Saison verbrachte Joe Cannata bei den Löwen Frankfurt in der DEL.

„Aufgrund der Verletzungen von J.P. Lamoureux und René Swette haben wir in den vergangenen Tagen den Spielermarkt sorgfältig und intensiv analysiert“, erklärt General Manager Martin Winkler. „Mit Joe Cannata konnten wir einen äußerst erfahrenen und bewährten Torhüter verpflichten, der über viele Jahre auf höchstem Niveau im europäischen Eishockey gespielt hat. Wir sind davon überzeugt, dass er uns in den kommenden, richtungsweisenden Wochen nicht nur sportlich, sondern auch mit seiner reichen Erfahrung wertvolle Unterstützung bieten wird.“

27 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga

Die letzte Saison verbrachte Joe Cannata bei den Löwen Frankfurt in der DEL. Dort absolvierte er 27 Einsätze im Tor und gewann elf Spiele mit einem Gegentorschnitt von 2,95. Der aus Massachusetts stammende Spieler ist seit der 2012 im Profieishockey tätig. Nachdem er vier Spielzeiten am Merrimack College (NCAA) absolviert hatte, unterschrieb Cannata beim Farmteam der Carolina Hurricanes (NHL) – den Chicago Wolves (AHL). Er hat in acht AHL-Saisonen für Chicago, Utica und San Antonio gespielt. Außerdem hat er 99 ECHL-Spiele für Kalamazoo, Ontario, South Carolina, Utah und Colorado bestritten.

Cannata über den Wechsel zum VSV

Cannata selbst äußerte sich begeistert über den Wechsel: „Meine Familie und ich freuen uns riesig darauf, Teil der Villacher Eishockeyfamilie zu werden! Wir haben nur tolle Dinge über die Fans, die Stadt und den VSV gehört. Ich kann es kaum erwarten, nach Villach zu kommen und dem Team zu helfen, wo immer ich kann!“