Eröffnung: Bank-Filiale am Grazer Hauptplatz erstrahlt in neuem Glanz

Wer in den vergangenen Wochen an der Filiale der Steiermärkischen am Grazer Hauptplatz vorbeigeschlendert ist, hat sich vielleicht gefragt, ob hier eine Gärtnerei eingezogen sei. Denn es fällt auf: Grünpflanzen, soweit das Auge reicht. Mit der Neueröffnung der Filiale Rathaus setzt die Steiermärkische Sparkasse einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung ihres nachhaltigen Filialkonzeptes. Auf rund 1.000 m2 zeigt sich, wie Nachhaltigkeit, Regionalität und Kundenorientierung zusammenwirken.

Grazer Hauptplatz: Bank-Filiale wurde nach Umbau wiedereröffnet

Die grüne Oase lädt inmitten der Innenstadt zum Verweilen, Auf- und Durchatmen ein – und gewährleistet modernstes Banking, hieß es von Seiten des Teams rund um Filialleiter Christian Ackerl bei der gestrigen offiziellen Eröffnung. An dieser nahmen auch Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber teil. Beide gratulierten den „Nachbarn“ zum gelungenen Umbau und staunten über die üppige Pflanzenpracht. „Hausherr“ Christian Ackerl verriet ihnen, dass sie die Wahl hatten zwischen „ein bisschen Grün oder ganz anders“. Man entschied sich für das Letztere und bekam dafür viel Zuspruch: „Die Kunden sind total begeistert und die positiven Rückmeldungen sehr zahlreich.“