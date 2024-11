Attackiert und ausgeraubt: Mann (41) von Jugendbande überfallen

Veröffentlicht am 26. November 2024, 14:46 / ©screenshot "google street view"

Am gestrigen Abend, Montag 25. November 2024, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße zu einem Vorfall im Stadtpark, im Bereich der U4-Station, gerufen. Dort soll ein 41-jähriger Mann von vier unbekannten Jugendlichen überfallen und ausgeraubt geworden sein.

Teenager mit Umhängetasche geflüchtet

Das 41-jährige Opfer gab an, dass er zunächst angesprochen und dann mit mehreren Schlägen attackiert worden sein soll. Anschließend wurde dem Opfer die Umhängetasche entrissen. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Die Umhängetasche wurde in der Nähe des Tatorts am Boden liegend von den Beamten aufgefunden.

Mann wurde leicht verletzt

Bei der Durchsuchung konnte festgestellt werden, dass aus der Tasche lediglich der MP3-Player gestohlen wurde. Das 41-jährige Opfer wurde mit leichten Verletzungen vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus gebracht. „Weiterführende Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost geführt“, gibt die Polizei Wien abschließend bekannt.