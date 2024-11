Größte deutschsprachige Konferenz für Abfallwirtschaft brach Rekord

In diesem Jahr konnte ein neuer Rekord an Anmeldungen verzeichnet werden. Insgesamt waren inklusive Nachanmeldungen 752 Personen zur Konferenz registriert. Die Veranstaltung bot ein umfangreiches Programm, das sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch praktische Lösungsansätze präsentierte. An den drei Konferenztagen wurden insgesamt 163 Vorträge in fünf parallelen Sessions gehalten und 52 wissenschaftliche Poster präsentiert. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch 18 Messestände, an denen sich Firmen und Institutionen aus Österreich und Deutschland präsentierten.

Thema „Technologie und Nachhaltigkeit“

Der feierliche Auftakt der Konferenz erfolgte durch den Festvortrag von Sabine Herlitschka, CEO von Infineon, zum Thema „Technologie und Nachhaltigkeit“. Die Vorträge erhielten am ersten Konferenztag mit der Podiumsdiskussion beim 7. Leobener Abfall-Disput einen würdigen Abschluss. Unter dem Titel „Sekundärrohstoffe brauchen Rechte! Sind Abfallende-Verordnungen DIE Lösung für eine intelligente Kreislaufwirtschaft?“ diskutierten die Teilnehmenden mit fünf hochkarätigen Experten dieses brandaktuelle Thema.

ReUse-Kaffeehaus

Neben dem dichten fachlichen Programm gab es auch Raum für geselliges Beisammensein und informellen Austausch. Die „traditionellen“ Highlights der Konferenz zählten der Abendempfang sowie das ReUse-Kaffeehaus, die Gelegenheit zum Networking in angenehmer Atmosphäre boten. Die nächste Recy & DepoTech soll voraussichtlich im November 2026 stattfinden.