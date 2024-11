Grazer können sich jetzt Kosmetikprodukte direkt nach Hause liefern lassen

In einer neuen Kooperation vereinen foodora und LUSH Cosmetics ein gemeinsames Ziel: Entspannung nach Hause zu bringen. Ab sofort können die Grazer Kunden nämlich die Kosmetikprodukte von LUSH über die foodora-App aus dem Grazer Store am Hauptplatz 12 bestellen und sich bis an die Haustür liefern lassen. Gerade zur Weihnachtszeit könnte dieser Service den Grazern eine Unterstützung beim Geschenkekauf sein.

Über foodora und LUSH

foodora ist eine der größten Online-Bestellplattformen in Österreich. Kunden können bei mehr als 6.000 Partner-Restaurants und Shops bestellen und liefern lassen. Seit 2021 liefert foodora in Wien, Graz, Linz und Innsbruck auch Lebensmittel und Artikel aus dem Supermarkt. Rund 3.000 Rider stellen über die foodora Plattform Speisen der Restaurants, die keinen eigenen Lieferdienst haben, in Österreich zu. Als Kosmetikunternehmen mit einem Herz für Kampagnen hat sich Lush zum Ziel gesetzt, ein Produkt für jedes Bedürfnis zu entwickeln und eine kosmetische Revolution zur Rettung des Planeten zu starten. Lush lehnt Tierversuche strikt ab und ist in der Kosmetikindustrie führend im Kampf gegen Überverpackung, indem es Produkte entwickelt, die „nackt” an Kunden verkauft werden können. Seit 2007 fördert Lush durch zahlreiche Initiativen Graswurzelorganisationen und Aktivisten. Heute ist Lush in 50 Ländern mit über 850 Geschäften vertreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 15:10 Uhr aktualisiert