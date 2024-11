KTM vor Insolvenz: Tausende Mitarbeiter betroffen

Veröffentlicht am 26. November 2024, 15:19 / ©Google Streetview Screenshot

Die KTM AG, bekannt für ihre Motorräder, steht vor einer finanziellen Krise. Tausende Mitarbeiter müssen sich auf Veränderungen einstellen. Die Pierer Mobility-Tochter hat angekündigt, einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren zu stellen. Laut Unternehmensangaben liegt der Finanzierungsbedarf bei einem hohen dreistelligen Millionenbetrag. Diese Maßnahme wird als notwendig erachtet, um das Unternehmen langfristig abzusichern.

Herausforderung der Zwischenfinanzierung

Das Management der KTM AG hat jedoch die Befürchtung geäußert, dass die benötigte Zwischenfinanzierung nicht rechtzeitig aufgebracht werden kann. Dies hat dazu geführt, dass der Vorstand am Dienstag beschlossen hat, einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung zu stellen. Es wird erwartet, dass das Gericht in den kommenden Tagen eine Entscheidung trifft. Die Tochtergesellschaften der KTM AG wie KTM Components GmbH und KTM F&E GmbH sind ebenfalls in das Verfahren eingebunden.

Notwendige Redimensionierung der Produktion

Um die Krisensituation zu bewältigen, ist eine Redimensionierung der Produktion geplant. Diese soll in den nächsten zwei Jahren den Lagerüberbestand bei KTM und den Händlern anpassen. Das bedeutet, dass die Produktionsleistung in den Jahren 2025 und 2026 um etwa eine Milliarde Euro sinken wird. Durch diese Reduzierung wird eine kostensparende Restrukturierung angestrebt, um das Unternehmen zu stabilisieren und eine nachhaltige Zukunft zu sichern.

Die Prognosen für die nächsten Jahre

Die finanziellen Aussichten sind jedoch weiterhin besorgniserregend. Für das Jahr 2024 wird ein sehr hohes negatives Jahresergebnis erwartet, das im dreistelligen Millionenbereich liegen könnte. Auch durch notwendige Abwertungen im Rahmen der geplanten Umstrukturierungen droht ein weiteres Verlustpotenzial. Doch die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass eine Einigung mit den Gläubigern innerhalb der nächsten 90 Tage eine Grundlage für den Neustart des Unternehmens schaffen kann, wie Medien berichten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 15:25 Uhr aktualisiert