Advent: Die Engelsstadt Velden hat ihre Pforten geöffnet

Alle Anwesenden warteten mit großer Vorfreude und Spannung auf das Lichtermeer und sie wurden auch nicht enttäuscht. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk hat im Beisein von Vizebürgermeister Markus Fantur und den Vorstandsmitgliedern Dr. Margit Heissenberger und Markus Kuntaritsch sowie zahlreichen Gemeinderatsmitgliedern gemeinsam mit VTG-GF Hannes Markowitz und Tono Wrann, Obmann des Tourismusverbandes den Veldener Advent 2024 eröffnet. Veldens Pfarrer Bruno Jesu Stephen Arava und Pfarrakolyth Manfred Brugger nahmen die traditionelle Adventkranzsegnung vor.

Feierlicher Eröffnung des Veldener Advents

Der Musikverein Velden am Wörther See mit Obmann Günter Nagele verbreitete mit dem Adventkonzert am Gemonaplatz einen musikalischen Weihnachtszauber. Der leichte Schneefall in der Nacht kam gerade rechtzeitig, um den Veldener Advent mit etwas Weiß zu umhüllen und die zahlreichen Besucher genossen die schöne vorweihnachtliche Stimmung. Neben weihnachtlichen Schmankerln, Kunsthandwerk, Engerlschifffahrten, dem schwimmenden Adventkranz und der Christbaumausstellung im Casino Velden sowie dem 2. Fellnasen-Advent im Innenhof der Villa Bulfon begeistert vor allem der Kinderadvent im Kurpark mit Bastelstuben, Malateliers und Rätselrallye.