Orkan zerstörte Windmessung am Schöckl – Arbeiten abgeschlossen

Ein Orkan von über 150 km/h hat am 14. September die Windmessung am Schöckl komplett zerstört.

Mitte September herrschte in der Steiermark Ausnahmezustand. Während in der Obersteiermark und in anderen österreichischen Gebieten die Hochwasser-Katastrophe die Feuerwehren ordentlich auf Trab hielt, so wüteten im Süden der Steiermark heftige Sturmböen. Mittels AT-Alert bekamen die Grazer sogar eine Sturmwarnung direkt aufs Handy. Die enormen Windspitzen ließen Bäume umstürzten und die Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz.

Neuer Windmasten

Ein Orkan, welcher mit einer Windgeschwindigkeit von über 150 km/h gemessen wurde, hat am 14. September gegen 23 Uhr die Windmessung am Schöckl komplett zerstört. Nun konnte der neue Windmasten inklusiver neuer Messgeräte (Wind, Globalstrahlung und Sonnenscheindauer) mit Hilfe der Schöckl-Seilbahn installiert werden, wie die GeoSphere Austria berichtet.