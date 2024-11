Revanche: Rotjacken wollen sich in Innsbruck den Sieg holen

Der EC-KAC (elf Siege, neun Niederlagen), der zuletzt erstmals in der laufenden Saison drei Siege in Folge eingefahren hat, begibt sich in dieser Woche auf Reisen. Im ersten Teil des Roadtrips nach Nord- und Südtirol treten die Klagenfurter am Mittwoch, dem 27. November 2024, beim HC Innsbruck (sechs Siege, 14 Niederlagen) an. Ob den Rotjacken gegen die Haie ihr fünfter Auswärtserfolg hintereinander gelingt, lässt sich im LivestreamLinkziel und Liveticker mitverfolgen, Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Line-Up für das kommende Match

Beim EC-KAC kehrt am Mittwoch der zuletzt gesperrte Verteidiger Maximilian Preiml zurück in das Aufgebot. Definitiv fehlen werden bei den Rotjacken Abwehrspieler Clemens Unterweger und Langzeitausfall Luka Gomboc. Große Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Thomas Hundertpfund (unverändert angeschlagen) und Johannes Bischofberger, der im Spiel gegen den HC Pustertal schwer aber völlig ungeahndet gegen den Kopf gecheckt wurde. Beide Stürmer konnten am Dienstag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, ob sie die Reise nach Nord- und Südtirol (die Klagenfurter kehren zwischen den Partien in Innsbruck und Bolzano/Bozen nicht in die Heimat zurück) mitmachen, entscheidet sich erst am Mittwoch, erscheint aktuell aber eher unwahrscheinlich.