Spittal lädt zum größten Krampuslauf in Oberkärnten

Die finsteren Gesellen folgen der Einladung zum Spittaler Krampuslauf – dem größten Lauf in Oberkärnten. Freue dich auf schaurige Shows und urige Gruppen mit Liebe zum Brauchtum, moderiert von Joschi Peharz und Harald Wieser. Ausklingen lassen kann man den fulminanten Abend am Weihnachtsdorf oder am Discozelt der heimischen Perchtengruppe „Lords of Fire“, welche auch Mitveranstalter dieses Events ist.

Termin Oberkärntens größter Krampuslauf in Spittal Wann: 30. November um 18.30 Uhr