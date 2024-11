Totes Baby im Müll entsorgt: So brachte die Mutter ihr Neugeborenes um

Mutter tötete ihr Neugeborenes: Schockierende Details über die grausame Tat in Wien.

Gräueltat in Wien

Mutter tötete ihr Neugeborenes: Schockierende Details über die grausame Tat in Wien.

Veröffentlicht am 26. November 2024, 16:49 / ©Montage: Canva

Im Fall des getöteten Babys Melek kommen immer düsterere Details ans Licht. Die 30-jährige Mutter, die das Mädchen in der Wiener Klinik Favoriten zur Welt gebracht hatte, soll das Neugeborene mehrfach brutal auf den Boden geschleudert haben, wie die „Krone“ nun berichtete. Dabei erlitt die kleine Melek schwere Verletzungen, darunter Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma. Nach dieser grausamen Tat transportierte die Mutter den sterbenden Säugling in einem Plastikbeutel aus dem Krankenhaus.

Tragisches Ende im Müllcontainer

Das kleine Mädchen, das auf den Namen Melek, was „Engel“ bedeutet, getauft wurde, wurde anschließend in einem Müllcontainer entsorgt. Die 30-Jährige soll das Baby bei einer „Rauchpause“ nach draußen gebracht und es dann wie Müll in den Container geworfen haben. Dort erstickte und erfror die kleine Melek. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiterhin wegen Mordes, während ein psychiatrisches Gutachten klären soll, ob die Mutter unter psychischen Beeinträchtigungen litt.

Mutter gibt Motiv an

Laut der Verteidigung der Mutter war diese Tat eine Folge von „familiären Problemen“, so Anwältin Astrid Wagner. Sie betont, dass die Frau ihren „Engel“ geliebt habe und es sich um eine extrem belastende Ausnahmesituation handelte. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Mutter wegen ihrer Taten eine lebenslange Haftstrafe erwarten muss, falls das psychiatrische Gutachten keine psychische Erkrankung feststellen sollte.

Ermittlungen laufen weiter

Die Ermittlungen wurden inzwischen an die Staatsanwaltschaft übergeben, die sich mit der schweren Straftat befasst. Die Mutter wurde in Untersuchungshaft genommen, nachdem das Gericht die Haftbegründung bestätigt hatte. Es wird weiterhin geprüft, inwieweit familiäre Probleme und psychische Belastungen zur Tat geführt haben könnten.