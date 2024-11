Die Adler sind bereit für das Duell gegen Bozen

Am Mittwoch treten die Adler in Villach gegen Bozen an.

Am Mittwoch treten die Adler in Villach gegen Bozen an.

Die Ausgangslage könnte kaum klarer sein: Die Villacher, aktuell auf Tabellenplatz zehn, treffen auf die zweitplatzierten Südtiroler. Den “Adlern” fehlen nach der 4:6-Niederlage in Linz vom Sonntag ganze zehn Punkte auf die direkte Playoff-Qualifikation, Bozen hingegen hat einen Vorsprung von zehn Punkten auf den sechstplatzierten KAC. In den letzten fünf Liga Begegnungen erzielten die “Adler” durchschnittlich 3,4 Treffer und mussten 3,0 Verlusttreffer hinnehmen. Zudem agierten die “Blau-Weißen” bis dato in Überzahl äußerst makellos, gestalteten 29,09% ihrer numerischen Überlegenheiten erfolgreich, rangieren dahingehend in dieser Statistik im ligaweiten Vergleich auf Platz 3. Ebenso haben die “Blau-Weißen” ihre jüngsten Unterzahlspiele solide absolviert, kassierten in den letzten zehn Begegnungen nur ein Gegentor in numerischer Unterlegenheit. Das direkte Duell zwischen den Südtirolern und dem VSV sieht die Italiener im Vorteil, die aus den letzten fünf Aufeinandertreffen gleich viermal erfolgreich hervorgingen – auch die Torbilanz von 12:17 bezeugt dies. Positiv stimmen dürfte aber, dass die “Adler” ihr letztes Heimspiel gegen die Italiener äußerst erfolgreich gestalteten und mit einem 6:1-Erfolg vom Eis gingen. VSV-Center Kevin Hancock glänzte damals mit einem Tor und zwei Vorlagen.

VSV empfängt HC Bozen in der Villacher Stadthalle

Mit dem HC Bozen kommt am morgigen Mittwoch ein Team in die Villacher Stadthalle, das aktuell – neben Hydro Fehervar AV19 – wohl das Maß aller Dinge in der win2day ICE Hockey League ist. Die Südtiroler gewannen vier ihrer jüngsten fünf Begegnungen und erzielten dabei fünfzehn Treffer bei zwölf Gegentreffern. In den Special Teams präsentieren sich die Italiener unterdurchschnittlich, rangieren im Powerplay mit einer Erfolgsquote von 19,4% auf Platz acht und absolvierten nur 76,9% ihrer Unterzahlspiele ohne Gegentreffer, was im ligaweiten Vergleich Rang elf bedeutet. Hervorzuheben sind bei den Italienern beide Torhüter: Sowohl Gianluca Vallini (92,0% Fangquote in fünf Begegnungen) als auch Sam Harvey (92,2% in fünfzehn Begegnungen) liegen klar über dem Liga-Durchschnitt und weisen gemeinsam mit Rasmus Reijola (Fehervar) die drei niedrigsten Gegentorschnitte auf. Weiters, brilliert Neuzugang Adam Helewka – er spielte 2022/23 bereits in Innsbruck – mit acht Volltreffern und neun Assists in 19 Begegnungen, führt die teaminterne Scorer-Wertung an. Zudem besticht Verteidiger Scott Valentine mit einer Plus/Minus-Bilanz von +14, 25 geblockten Schüssen und einer Passquote von knapp über 80,0%.

Termin EC iDM Wärmepumpen VSV – HC Bozen Südtirol

Stadthalle Villach – Mittwoch, 27. November – Beginn: 19:15 Uhr

