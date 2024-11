Messerattacke vor Grazer Lokal: „Bin in Unterwäsche zu Hause angekommen“

Veröffentlicht am 26. November 2024, 17:29 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

Wie 5 Minuten bereits berichtete, kam es im Zuge einer Auseinandersetzung in einem Grazer Innenstadtlokal zu einem Messerangriff. Ein 27-Jähriger ging mit einem Messer auf einen 48-jährigen Kontrahenten los und verletzt ihn damit im Gesicht. Der flüchtige Verdächtige stellte sich daraufhin selbst bei einer Polizeiinspektion und wurde festgenommen. Ermittlungen wegen versuchten Mordes wurden gegen den 27-jährigen Verdächtigen aufgenommen. Nun musste sich der Grazer vor Gericht verantworten.

„Es war eine besoffene G‘schicht“

Der Grazer gab an, sich vom Verhalten des 48-Jährigen provoziert gefühlt zu haben. Dieser erlitt durch den Messerangriff eine 15 Zentimeter lange Wunde im Gesicht. Nur Dank der raschen gesundheitlichen Versorgung hat das Opfer überlebt, betonte der Ankläger. „Es war eine besoffene G‘schicht um ein Uhr in der Früh“, so äußerte sich Staatsanwalt Rudolf Fauler laut Steirerkrone bei der heutigen Verhandlung. Das 48-jährige Opfer soll zuvor den 27-Jährigen provoziert, geschlagen und attackiert haben, betonte die Verteidigung. Aus „Angst“ habe dieser dann das Messer gezückt und genau „einen Schnitt gemacht“, wird weiters erläutert.

Prozess vertagt

Sein Gewand und auch das Messer habe er daraufhin weggeworfen, er wollte sich seiner Kleidungsstücken entledigen, auf denen Blut war. Zu Hause sei er in Unterwäsche angekommen. Dann stellte er sich der Polizei. Auch ein Überwachungsvideo, welches die Ereignisse der Nacht aufgenommen hatte, wurde bei der Gerichtsverhandlung abgespielt. Der Angeklagte gab an, eine Panikattacke erlitten zu haben und deshalb auf seinen Kontrahenten eingestochen zu haben. Zu einem Urteil kam es am heutigen Dienstag nicht, der Prozess wurde vertagt. Beim nächsten Termin sollen die genannten Panikattacken des Angeklagten durch einen Gutachter genauer ins Visier genommen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 17:37 Uhr aktualisiert