Klagenfurter Athletin holt sich Staatsmeistertitel in drei Sportarten

Die gelernte Turnerin (KTC Klagenfurt) wechselte in jungen Jahren zur Leichtathletik, vertrat den LAC-Klagenfurt bei der U18-WM in Marokko und gewann für die Lindwurmstädter 19x Gold bei österreichischen Nachwuchsmeisterschaften. Im Siebenkampf holte die vielfachtalentierte sogar Staatsmeisterschaftsgold. Nachdem sie die Spikes an den Nagel gehängt hat, wandte sie sich dem Bobsport zu und gewann mit dem „Team Teigl“ gleich zwei Mal Gold bei Staatsmeisterschaften zudem hatte sie zwei Europacup-Einsätze. Nach ihrer Karriere im Eiskanal suchte sie eine neue Herausforderung und starte mit dem Gewichtheben. Als Athletin des Badener Athletiksportclubs trainiert die mittlerweile 36-Jährige mindestens viermal pro Woche. Ein Einsatz der sich heuer ausgezahlt hat. In Rum/Tirol erkämpfte sie sich in der Klasse bis 81 Kilogramm mit beeindruckenden 77 Kilogramm im Reißen und 88 Kilogramm im Stoßen sowie mit 165 Kilogramm im Zweikampf den Staatsmeistertitel.

