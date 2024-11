Trend-Getränk: Am Villacher Adventmarkt gibt es jetzt Dubai-Glühwein

Das Rathauscafe Villach bietet Dubai-Glühwein und Dubai-Glühmost an.

Das Rathauscafe Villach bietet Dubai-Glühwein und Dubai-Glühmost an.

Veröffentlicht am 26. November 2024, 17:55 / ©Rathauscafe Villach

Der Hype um die Dubai-Schokolade scheint nicht abzuklingen. Auch immer mehr Supermärkte springen auf den Trend auf und bieten die Süßigkeit nun in ihrem Sortiment an. Teilweise wird die Schokolade von Privatpersonen zu Wucher-Preisen weiterverkauft. Mehr dazu liest du hier: Preis-Schock: Dubai-Schokolade für 2.800 Euro angeboten.

Dubai-Glühwein am Villacher Adventmarkt

Eine neue Interpretation des TikTok-Trends hat sich nun die Rathauscafe Villach Betreiberin überlegt. Neben den klassischen Glühwein-Getränken stehen dort seit kurzem auch Dubai-Glühmost und Dubai-Glühwein zur Auswahl. „Mit Pistazien Geschmack“, erklärt die Gastronomin. Dabei muss man für die flüssige Variante des Trends nicht ganz so tief in die Tasche greifen, wie für die Schokolade, die in Geschäften teilweise um bis zu 20 Euro verkauft wird. Der Dubai-Glühmost kostet 4,90 Euro, der Dubai-Glühwein 5,30 Euro. Würdest du das Getränk probieren?

Hast du die Dubai Schokolade schon probiert? Ja Nein Nein und habe ich auch nicht vor Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 18:10 Uhr aktualisiert