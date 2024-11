Tödliches Drama: 1,5 Tonnen Transformator erschlägt Arbeiter (43)

Der tragische Arbeitsunfall auf dem Gelände der Voestalpine in Linz fordert das Leben eines 43-Jährigen. Ein Transformator stürzte auf den Arbeiter und verletzte ihn tödlich.

Veröffentlicht am 26. November 2024, 18:05 / ©Google Streetview Screenshot

Am Dienstag, den 26. November 2024, gegen 11.10 Uhr, ereignete sich auf einem Gelände der Voestalpine in Linz ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 43-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war beim Abladen eines rollbaren Transformators in einen tragischen Vorfall verwickelt. Laut der „Krone“ wurde das Unglück durch einen Materialbruch verursacht, als eines der Räder des schweren Geräts versagte.

Der tödliche Moment: Der Transformator kippt

Der etwa 1,5 Tonnen schwere Transformator kippte plötzlich und stürzte auf den Arbeiter. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Trotz der sofortigen Reaktion des Notarztteams, das versuchte, das Leben des 43-Jährigen zu retten, verstarb er noch an der Unfallstelle.

Trauer und Anteilnahme von der Voestalpine

Die Voestalpine reagierte schnell und zeigte sich erschüttert über den Vorfall. Ein Sprecher des Unternehmens drückte tiefes Mitgefühl für die Angehörigen des Verstorbenen aus. Das Unternehmen kündigte an, mit den Behörden und dem Arbeitsinspektorat zusammenzuarbeiten, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären.

Behörden übernehmen Ermittlungen

Die Polizei und das Arbeitsinspektorat haben die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des tödlichen Unfalls festzustellen. Die Voestalpine, so der Sprecher, werde eng mit den Behörden zusammenarbeiten, um alles Weitere zu klären.