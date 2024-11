Öl-Alarm auf der Drau sorgte für Feuerwehr-Einsatz

Veröffentlicht am 26. November 2024, 18:09 / ©5 Minuten

Am Dienstagvormittag, 26. November, stellten Kraftwerksmitarbeiter im Bereich des Unterwassers des Laufkraftwerkes Ferlach-Maria Rain einen Ölfilm auf der Drau fest. Um die Ausbreitung der Verschmutzung zu Verhindern wurde umgehend die Feuerwehr verständigt. Diese errichteten sofort eine Ölsperre am Wasser. In weiterer Folge wurde das Öl gebunden und fachgerecht abgesaugt.

Landeschemiker schließt Gefahr aus: Ermittlungen laufen

Der hinzugezogene Landeschemiker beurteilte die Lage vor Ort und konnte eine Gefahr für die Umwelt vorerst ausschließen. Die Ursache für den Öleintrag in das Fließgewässer konnte noch nicht geklärt werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 18:26 Uhr aktualisiert