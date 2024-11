Neuer Italiener in Graz eröffnet

„Der Geschmack Italiens im Herzen von Graz“, heißt es in der Beschreibung der Website des neuen Italieners beim Grieskai 38. Geführt wird das Lokal von Dulan Sanel, der „zwischen den Ufern des Gardasees und den Dolomiten, an der Grenze zwischen Verona und Trient, zwischen Malcesine und Riva del Garda“ aufgewachsen ist. Vor 25 Jahren hat er zu erstem Mal einen Fuß in die Welt der Gastronomie gesetzt und seither nicht mehr verlassen.

Traum von eigenen Lokal wurde wahr

Nun ist sein großer Traum Realität geworden, nämlich ein eigenes Restaurant zu eröffnen. „Dieses kleine Restaurant am Ufer der Mur ist die komplette Mischung all meiner Erfahrungen, all meiner Gefühle, meines vergangenen und gegenwärtigen Lebens“, freut sich der 40-Jährige. Gemeinsam mit seinem Team will er ein Stück Italien nach Graz bringen.

Typisch italienische Küche

Ein Blick in die Speisekarte verrät: das Angebot ist recht breit gefächert. Es gibt Vorspeisen, Salate, die bekannte italienische Suppe Minestrone, Beilagen und natürlich eine Auswahl an „primi e secondi piatti“, wie es in Italien so üblich ist. Auf der Dessertkarte darf natürlich auch das traditionelle Tiramisu nicht fehlen.