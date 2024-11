Champions League: Für Sturm geht es wieder nach Klagenfurt

Für die Grazer steht am morgigen Mittwoch, den 27. November 2024 wieder ein Heimspiel in der UEFA Champions League an. Sturm Graz trifft auf FC Girona. Dafür aber müssen die Schwoazn wieder nach Klagenfurt reisen, was zuletzt bei Sturm-Fans für Unmut gesorgt hat. Näheres dazu hier: Beim „Heimspiel“ in Klagenfurt: Sturm-Fans äußern mit Banner Kritik. Alle wichtigen Verkehrsinfos sowie Details zum Ablauf des Spiels am Mittwoch findest du hier.

©SK Sturm Graz Stadionplan inklusive aller relevanten Infos zum Wörthersee Stadion in Klagenfurt.

Wichtig Verkehrs- und Parkinformationen Verkehrs- und Parkplatzkonzept Es ist mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen, weshalb Pufferzeiten einzuplanen sind. Empfohlen wird die Abfahrt Klagenfurt WEST zu nutzen (kommend über die A2 aus Graz), da ein direktes Zufahren zu den Parkplätzen möglich ist. Parkplätze Folgende Parkplätze stehen zur Verfügung: B70c (P2), Parkplatz Strandbad (P3), Parkplatz Minimundus (P4), Park&Ride (P5). Hinweisschilder leiten die Zuseher zu den nächsten freien Parkplätzen. Ordner stehen ebenfalls zur Verfügung. Der Ausweichparkplatz bei Schlechtwetter ist beim Strandbad. Wenn man dort parkt, bitte die Shuttle-Haltestelle Minimundus benutzen. Der Parkplatz P0 direkt beim Stadion ist ausnahmslos nur mit einer Berechtigungskarte benutzbar. Der Parkplatz P1 (Schotterparkplatz) beim Stadion ist mit einer Berechtigungskarte oder mit einem gekauften Parkticket benutzbar – hier kann man sich dieses Parkticket kaufen. Dieses ist beim Zufahren vorzuweisen. AUSNAHME: Reisebusse werden auch ohne Berechtigungskarte direkt zum Parkplatz P1 geleitet. Der Shuttlebus hält an 10 Einstiegsstellen und bringt euch bequem & schnell zum Stadion. Abfahrtszeiten Shuttlebus Route Autobahnparkplatz A2 – Stadion (Minimundus – Park & Ride – Autobahnparkplatz A2 – Haltestelle Stadion Zaungasse): 15:00 – 18:45 Uhr ca. alle 5 Minuten Der Südring wird als Einbahn von West nach Ost geführt. Das Parken auf der Nebenfahrbahn (auch Glanfurtgasse und Leopold-Figl-Gasse) bzw. auf der Nordspur ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Das Zufahren zum Stadion sollte vermieden werden, außer man ist im Besitz einer Parkberechtigung. Generell wird die Anreise über das Shuttlebus-Service busfinder aus den jeweiligen Regionen Österreichs empfohlen, alle Infos dazu gibt’s hier! Ebenso gibt es die Möglichkeit, via busfinder mit einem barrierefreien Bus nach Klagenfurt und wieder retour zu reisen. Öffis & Fahrrad Bus : Vom Hauptbahnhof aus erreicht man den Baumbachplatz mit den Buslinien 6 und 9. Von dort sind es nur noch etwa 5 Gehminuten bis zum Stadion.

: Vom Hauptbahnhof aus erreicht man den Baumbachplatz mit den Buslinien 6 und 9. Von dort sind es nur noch etwa 5 Gehminuten bis zum Stadion. Zug: Bis Klagenfurt-Lend – Gehzeit ca. 20 Minuten zum Eingang

Bis Klagenfurt-Lend – Gehzeit ca. 20 Minuten zum Eingang Fahrradabstellplätze: Direkt beim Stadion, Europapark (Gehzeit 20 Minuten zum Stadion), Minimundus (Gehzeit 20 Minuten zum Stadion) Abreise Auto: In den Shuttlebus bei der Station „Stadion“ einsteigen, der euch zu euren Parkplätzen bringt. Der Beschilderung folgen.

In den Shuttlebus bei der Station „Stadion“ einsteigen, der euch zu euren Parkplätzen bringt. Der Beschilderung folgen. Bus: Für die Rückfahrt steht die Haltestelle „Neugasse“ zur Verfügung, an der ebenfalls die Linien 6 und 9 verkehren. Abfahrtszeiten Shuttleroute Stadion – Autobahnparkplatz A2 (Haltestelle Stadion Zaungasse – Minimundus – Park & Ride – Autobahnparkplatz): 20:45 – 22:30 Uhr ca. alle 5 Minuten

Für die Rückfahrt steht die Haltestelle „Neugasse“ zur Verfügung, an der ebenfalls die Linien 6 und 9 verkehren. Abfahrtszeiten Shuttleroute Stadion – Autobahnparkplatz A2 (Haltestelle Stadion Zaungasse – Minimundus – Park & Ride – Autobahnparkplatz): 20:45 – 22:30 Uhr ca. alle 5 Minuten Zug: Bahnhof Klagenfurt-Lend ist in der Nähe und hat viele Verbindungen in die umliegenden Städte.