Kinderhochstühle unter der Lupe: Was Eltern wissen müssen

Veröffentlicht am 26. November 2024, 19:59 / ©APA/BARBARA GINDL

Zwölf Kinderhochstühle hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) zusammen mit der deutschen Stiftung Warentest getestet. Darunter waren sieben „mitwachsende“ Modelle, die mit dem Kind mitwachsen sollen. Das Ergebnis zeigt: Nicht alle Hochstühle halten, was sie versprechen. Drei Produkte wurden aufgrund von Sicherheitsmängeln oder Schadstoffbelastungen als „nicht zufriedenstellend“ eingestuft.

Teuer ist nicht gleich besser

Einige der getesteten Hochstühle bewegen sich im oberen Preissegment. Doch wie so oft bedeutet ein hoher Preis nicht automatisch hohe Qualität. Ein Beispiel: Der „Stokke Nomi“ um 545 Euro punktete zwar bei Sicherheit und Handhabung, fiel jedoch durch eine überhöhte Formaldehyd-Belastung auf. „Das Holzgestell hat mehr gesundheitsschädliches Formaldehyd freigesetzt, als der Grenzwert der Chemikalien-Verbotsverordnung erlaubt“, erklärte VKI-Projektleiter Christian Undeutsch. Formaldehyd gilt als krebserregend.

Hast du bei der Wahl eines Kinderhochstuhls auf Tests geachtet? Ja, ich informiere mich immer vor dem Kauf Nein, ich habe auf Empfehlungen gehört Noch nicht, aber ich werde jetzt darauf achten Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sicherheitsrisiken im Alltag

Besonders gefährlich zeigte sich der „Peg Perego Prima Pappa Follow Me“. „Da der Hochstuhl vier Rollen hat, was generell nicht empfohlen wird, besteht die Gefahr, dass ein anderes Kind den Stuhl bewegen und das Kind darin in gefährliche Situationen bringen könnte – zum Beispiel in die Nähe einer Treppe, wenn die Räder nicht richtig fixiert sind“, warnte Undeutsch. Auch der „Maxi-Cosi Moa“ fiel negativ auf, da sich der Gurtverschluss von Kindern leicht öffnen lässt. Beide Modelle wurden mit „weniger zufriedenstellend“ bewertet.

Schadstoffe als Hauptproblem

Neben Sicherheitsaspekten war die Schadstoffbelastung ein weiterer Kritikpunkt. Der „Hauck Sit’n Relax“ etwa wies eine überhöhte Weichmacher-Konzentration im Sitzpolster auf, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führte.

Nur drei Modelle überzeugten

Insgesamt konnten nur drei Hochstühle die Tester überzeugen und erhielten die Note „gut“. Dabei handelte es sich ausschließlich um mitwachsende Modelle. Zwei davon befinden sich allerdings im oberen Preissegment von 500 bis 600 Euro, während ein weiteres „gutes“ Modell für 100 Euro deutlich erschwinglicher ist.

Worauf Eltern achten sollten

Die Tester empfehlen Eltern, beim Kauf eines Hochstuhls auf geprüfte Sicherheitsstandards zu achten und die Schadstoffbelastung zu hinterfragen. Besonders wichtig ist, dass Gurte nicht von Kindern selbst geöffnet werden können und Hochstühle nicht leicht kippen oder zusammenklappen. (APA/red. 21. 11. 24)