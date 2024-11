Lehrlingcasting in Klagenfurt gab Einblicke in die Berufswelt

Nach dem erfolgreichen Start in Völkermarkt ging das Lehrlingscasting der Wirtschaftskammer Kärnten in Klagenfurt in die zweite Runde

Welchen Beruf soll ich später einmal ergreifen? Mit dieser Frage setzen sich Jugendliche bereits in der Schulzeit auseinander. Lehrberufe bieten große Chancen, denn Fachkräfte sind heute gefragter denn je. Nach dem erfolgreichen Start in Völkermarkt ging das Lehrlingscasting der Wirtschaftskammer Kärnten in Klagenfurt in die zweite Runde – ein Format, das Jugendlichen verschiedene Berufsbilder näherbringt und Betrieben die Chance gibt, wertvolle Talente zu entdecken.

Lehrlingscasting in Klagenfurt: Ein Schritt in die berufliche Zukunft

Das Interesse war groß: Mehr als 50 Unternehmen standen 600 interessierten Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort. Vom Friseur über den Maschinenbauer bis hin zu Handel und Gastronomie waren zahlreiche Branchen vertreten. In ungezwungener Atmosphäre konnten Jugendliche aus Polytechnischen Schulen, Mittelschulen, Gymnasien und berufsbildenden höheren Schulen im direkten Gespräch mehr über die jeweiligen Berufe erfahren und herausfinden, ob ein Job in diesen Bereichen für sie infrage kommt. „Beim Lehrlingscasting geht es nicht nur um Berufe, sondern um echte Lebensentscheidungen“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl. „Hier haben Jugendliche die Möglichkeit, ihre Stärken zu entdecken, direkt mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen und vielleicht sogar ihren Traumjob zu finden. Genau solche Plattformen brauchen wir, um dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen.“ Franz Ahm, WK-Bezirksstellenobmann von Klagenfurt, ergänzt: „Das Besondere an diesem Format ist, dass die Jugendlichen direkt angesprochen werden. Sie können Kontakte knüpfen und merken, dass ihr Berufswunsch ernst genommen wird. Das ist ein erster, wichtiger Schritt in die Arbeitswelt. Die Lehre ist der Einstieg in eine Karriere mit Zukunft. Mit diesem Casting schaffen wir die Möglichkeit, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie stehen, und ihnen konkrete Perspektiven aufzuzeigen.“

Direkter Kontakt zum Nachwuchs für Unternehmen

Das Lehrlingscasting begeisterte auch die teilnehmenden Unternehmen. Sie führten rund 1.000 Einzelgespräche und schätzten den direkten Austausch mit den Jugendlichen und die Möglichkeit, neue Talente kennenzulernen. Fundermax in St. Veit an der Glan bildet derzeit 18 Lehrlinge aus und ist auf der Suche nach sechs weiteren. Ausbildungsleiter Hartmut Rainer: „Wir brauchen Nachwuchs im Bereich der Instandhaltung und in der Produktion. In unserer Lehrwerkstätte bilden wir in den Bereichen Metalltechnik, Elektrotechnik, Prozesstechnik und Fertigungsmesstechnik aus. Das Lehrlingscasting bietet uns die Möglichkeit, direkt mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten und ihnen unsere Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen. Selbstverständlich ist bei uns auch eine Lehre mit Matura möglich.“ Auch touristische Betriebe nutzten die Möglichkeit, ihr Lehrangebot zu präsentieren. Samuel Pankratz vom Felsenkeller in Klagenfurt: „Unser Ziel ist es, den Jugendlichen die Attraktivität der Tourismusberufe näherzubringen. Wir bilden in allen Bereichen aus: Koch, Kellner und Restaurantfachmann. Wer will, kann bei uns sofort eine Lehre beginnen, auch mit Matura.“

Eine wertvolle Erfahrung für Schüler

Die Schulen haben ihre Schüler intensiv auf diesen Tag vorbereitet, und die Begeisterung war spürbar. Das Interesse bei der Jugendlichen war groß. Die lockere Atmosphäre des Lehrlingscastings erleichterte ihnen den Einstieg in erste Gespräche mit den Unternehmen. Larissa von der PTS Klagenfurt nutzte die Gelegenheit sich umfassend zu informieren: „Ich nutze das Lehrlingscasting, um mir verschiedene Betriebe, aber auch verschiedene Berufsfelder anzuschauen. Ich interessiere mich für Marketing, aber auch für Hotelrezeption oder eine Lehre im Bürobereich. Ich erhoffe mir, einen besseren Einblick in die einzelnen Lehrberufe zu bekommen. Mit der Lehre möchte ich dann nach Abschluss der PTS im Sommer oder Herbst beginnen. Philipp von der PTS Klagenfurt hat schon ganz konkrete Vorstellungen über seinen Berufswunsch: „Ich möchte gerne mehr über den Lehrberuf Metalltechniker erfahren. Mein Ziel ist es, in einen der Betriebe hineinzuschnuppern und, wenn es die Möglichkeit gibt, gleich eine Lehre zu beginnen.“

Zahl der Lehrlinge rückläufig

Wie wichtig es ist, neue zukünftige Fachkräfte zu gewinnen, zeigt die aktuelle Lehrlingsstatistik. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Lehrlinge in den Bezirken Klagenfurt Stadt und Land um 3,8 Prozent gesunken. Mit Stand Oktober befinden sich aktuell 2.037 (2023: 2.118) junge Menschen in einem Lehrverhältnis. Davon sind 1.298 (1.348) männlich und 739 (770) weiblich.