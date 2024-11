Linienbus hängt in der Luft: 13 Insassen in Innsbruck gerettet

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Weiherburggasse in Innsbruck ein spektakulärer Zwischenfall: Ein Linienbus, der in Richtung Alpenzoo unterwegs war, verlor die Spur. Mit dem rechten Vorderrad geriet das Fahrzeug über den Rand der Fahrbahn und durchbrach einen Zaun. Der vordere Teil des Busses ragte gefährlich über eine Mauer hinaus.

Schnelles Eingreifen der Rettungskräfte

Unmittelbar nach dem Unfall wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Feuerwehr-Einsatzleiterin Maria Nuener erklärte gegenüber der „Tiroler Zeitung“, dass sich beim Eintreffen der Feuerwehr noch zwölf Fahrgäste und der Fahrer im Fahrzeug befanden. Der Bus wurde rasch stabilisiert, und alle Insassen konnten mithilfe einer Leiter sicher geborgen werden. Glücklicherweise blieb es bei einem Schock – niemand wurde verletzt.

Bergung durch Spezialunternehmen

Ein Spezialunternehmen wurde hinzugezogen, um den Bus wieder sicher auf die Straße zu bringen. Die Bergungsarbeiten sind noch im Gange. Die Ursache für den Unfall ist derzeit unklar und wird untersucht.