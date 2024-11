Skigebiete in Österreich: Kommt nun ein Rauchverbot?

Kommt in Österreich auch ein Rauchverbot auf Skipisten & Co?

Traumhafte Schneelandschaften werden für viele Wintersportliebhaber bald wieder zur Realität. Die Skisaison steht in den Startlöchern. Doch mit den Ski- und Snowboardfahrern, kehren auch die Raucher zurück in die Berge. Ein Fünftel der Österreicher raucht regelmäßig und will auch während des Skiurlaubs nicht darauf verzichten. Damit belastet man aber nicht nur die eigene Gesundheit, sondern gefährdet auch Mitmenschen und Umwelt. Welche Maßnahmen Skigebiete treffen und welche wenigen schädlichen Alternativen zum klassischen Rauchen existieren, weiß Markus Lindblad, Österreichsprecher des Online-Händlers Northerner.

Jeder fünfte Österreicher greift regelmäßig zur Zigarette

Jede Menge Spaß auf und abseits der Piste und dazu ein atemberaubendes Panorama. So sieht für die meisten Menschen der perfekte Skiurlaub aus. Auch wenn wir in einer Zeit leben, in der darum gewetteifert wird, wer den gesünderen Lifestyle lebt und wer das beste Geheimnis für ein langes Leben hütet, greift etwa jeder fünfte Österreicher regelmäßig zur Zigarette. Diese Menschen belasten damit nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern auch die ihres Umfeldes, beispielsweise durch das Passivrauchen. Hinzu kommt die enorme Umweltverschmutzung, die durch den Konsum und die falsche Entsorgung von Zigaretten entsteht.

Skiopening 2024 – diesmal rauchfrei?

Bereits am 28. September hat mit dem Pilztaler Gletscher das erste Skigebiet in Österreich die Wintersportsaison eröffnet. In den kommenden Wochen werden noch zahlreiche Bergbahnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz folgen. Doch mit dem Schnee kehren auch die Raucher zurück auf die Pisten. Jedes Jahr gibt es erneut Diskussionen über Rauchverbote beim Skifahren. Les Gets im Département Haute-Savoie in Frankreich hat als erstes Skigebiet in Europa das Rauchen auf den Pisten, Ski- und Sesselliften vollständig verboten. Diese Maßnahme wurde getroffen, nachdem im Frühling über 3.000 Zigarettenstummel auf den Pisten gefunden wurden. „Viele Skigebiete wollen aber kein vollständiges Verbot für den Konsum von Nikotinprodukten einführen. Stattdessen setzen sie auf Sensibilisierung“, weiß Markus Lindblad, Österreichsprecher bei Northerner. Sie verteilen Taschenaschenbecher und ermutigen die Gäste, ihre Zigarettenstummel ordnungsgemäß zu entsorgen. „Hier stellt sich aber die Frage, ob diese Maßnahmen langfristig etwas an den Problemen ändern, die die Qualmer mit sich bringen“, merkt Lindblad an.

Nichtraucher fühlen sich durch Raucher gestört

Die meisten Nichtraucher fühlen sich von rücksichtslosen Rauchern gestört. Gerade beim Skifahren gibt es oft wenig Ausweichmöglichkeiten. Steht man beispielsweise in der Schlange zum Sessellift oder beim Après-Ski, ist die Realität dichtes Gedränge und kein Platz, um den giftigen Dämpfen zu entkommen. Zigarettenrauch setzt sich in Kleidung und Haaren fest. Der Gestank ist aber nicht das einzige Problem. Skikleidung besteht fast immer aus Synthetik-Stoffen, die leicht entzündlich sind. Neben der Brandgefahr, die nicht ganz unbedeutend im Getümmel ist, stellt das Passivrauchen eine erhebliche gesundheitliche Gefahr dar. „Wintersport ist eine Aktivität für Groß und Klein und vor allem für Kinder kann passiv rauchen ernsthafte Folgen wie schwere Lungenentzündungen oder eine Bronchitis mit sich bringen“, erklärt Markus Lindblad. Doch nicht nur sein Umfeld belastet der Raucher – sondern natürlich auch sich selbst. Zigaretten zu rauchen, steigere das Krebsrisiko erheblich, fährt der Österreichsprecher fort. Außerdem sei die sportliche Leistungsfähigkeit des Körpers eingeschränkt. Eine Raucherlunge fordere viel mehr Herzschläge als eine Nichtraucherlunge. „Das ist natürlich alles andere als optimal beim Betreiben von anspruchsvollen Sportarten wie Ski- oder Snowboardfahren“, stellt Markus Lindblad fest.

Alpen spüren Zigarettenstummel bis zu 15 Jahre lang

Weltweit landen etwa 4,5 Billionen Zigarettenstummel pro Jahr in der Natur. Mit dieser Problematik sehen sich auch die Skigebiete konfrontiert. Die achtlose „Entsorgung“ in die Natur ist besonders dramatisch, da Zigarettenstummel bis zu 15 Jahre brauchen, um vom Ökosystem abgebaut zu werden. Die Kippenreste enthalten giftige Inhaltsstoffe, die die Umwelt und die Gesundheit beeinträchtigen. In den Alpen und anderen Gebirgen können diese Stummel durch Schneeschmelze in Bäche und Flüsse gelangen und so das Grundwasser verschmutzen. Das hat schwerwiegende Folgen für Flora, Fauna und die Gesundheit von Tieren.