Trübe Aussichten: Der Mittwoch bringt dichte Wolken nach Kärnten

Am Mittwoch wird es in Kärnten bewölkt.

Vor allem in den östlichen Landesteilen sollen tagsüber auch einige Regenschauer möglich sein. „In Oberkärnten kommt es nur zu einzelnen Schauern“, lautet die Wetterprognose weiter. Am meisten Niederschlag wird im Südosten erwartet. Schnee soll nur oberhalb von 1400 bis 1600 Metern fallen. Am Nachmittag klingen die Schauer dann allmählich ab, der Abend soll trocken verlaufen. Die Tageshöchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 3 und 6 Grad.