Wolken, Regen und Sonne: Wetter-Mix am Mittwoch

Am Mittwoch erwartet Österreich eine wechselhafte Wetterlage, wie GeoSphere Austria berichtet. Der Tag beginnt landesweit mit einer dichten Wolkendecke. Im Bereich des Alpenhauptkamms und im Süden fällt leichter Regen oder Schnee, wobei die Schneefallgrenze zwischen 1400 und 1800 Metern liegt.

Sonne im Norden, Regen im Süden

Im Laufe des Tages lockern die Wolken von Vorarlberg aus entlang der Alpennordseite auf. Vor allem am Nachmittag kann sich dort immer wieder die Sonne zeigen. Anders sieht es von Kärnten bis ins Burgenland aus: Hier bleibt der Himmel den ganzen Tag über dicht bewölkt, und es regnet leicht bis zum Abend. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen minus 3 und plus 4 Grad. Die Höchstwerte am Nachmittag liegen bei 4 bis 9 Grad.