Hoffnung fÃ¼r Giraffenbaby: Update aus SchÃ¶nbrunn

Ver├Âffentlicht am 26. November 2024, 20:58 / ┬ępexels.com / Nicky Pe

Im Zoo Sch├Ânbrunn gibt es nun ein positives Update zum Giraffen-Jungtier, das in den letzten Tagen gro├če Sorgen bereitete. Nachdem es anfangs Schwierigkeiten hatte zus├Ątzliche Milch neben der Muttermilch zu akzeptieren, zeigt das Baby jetzt Fortschritte. Laut dem Tierpflege-Team hat sich die Situation seit dem vergangenen Wochenende verbessert. Das Jungtier nimmt nun auch Ersatzmilch an, was einen wichtigen Schritt f├╝r seine Entwicklung darstellt. Dies ist ein gro├čer Erfolg f├╝r die engagierten Mitarbeiter, die unerm├╝dlich versuchten, das Tier nach jeder Mahlzeit bei der Mutter mit zus├Ątzlicher Nahrung zu unterst├╝tzen.

Die Rolle der Giraffen-Mutti

Die Mutter des Giraffenbabys sorgt weiterhin f├╝rsorglich f├╝r ihr Junges. Sie l├Ąsst das Baby regelm├Ą├čig trinken, doch es war klar, dass die Muttermilch alleine nicht ausreicht, um den Bedarf des Jungtieres zu decken. Daher setzt das Team auf zus├Ątzliche Unterst├╝tzung durch Ersatzmilch, was nun gl├╝cklicherweise funktioniert. Dennoch bleibt die Situation weiterhin kritisch, da das Jungtier noch nicht vollst├Ąndig stabil ist und es weiterhin Betreuung und Geduld erfordert.

Hilfe f├╝r die Muttergiraffe

Nicht nur das Jungtier, sondern auch die Muttergiraffe erh├Ąlt im Zoo Sch├Ânbrunn Unterst├╝tzung. Um die Mutter mit zus├Ątzlicher Kraft zu versorgen, bekommt sie spezielles Erg├Ąnzungsfutter. Au├čerdem wird sie mit einer gr├Â├čeren Menge an aufgetautem Laub aus den Wintervorr├Ąten versorgt. Diese Ma├čnahmen sollen ihr helfen, das Jungtier bestm├Âglich zu versorgen, w├Ąhrend das Team weiterhin alles tut, um den Gesundheitszustand des kleinen Giraffenbocks zu stabilisieren.

Danke f├╝r die Unterst├╝tzung

Das Team des Zoos Sch├Ânbrunn zeigt sich sehr dankbar f├╝r die zahlreichen aufmunternden Worte und positive Unterst├╝tzung, die sie von den Besuchern und Fans des Zoos erhalten haben. Trotz der emotionalen Herausforderungen bleibt man zuversichtlich und hofft, dass das Giraffenbaby mit der weiteren Unterst├╝tzung gut gedeihen wird. Das Team bittet auch weiterhin um Daumen dr├╝cken und positive Gedanken, w├Ąhrend sie weiterhin mit viel Hingabe f├╝r das Wohl der Tiere sorgen.