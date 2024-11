Kampf auf der Kärntner Straße: Ladendiebe und Detektive geraten aneinander

Zwei Ladendiebe in Wien auf frischer Tat ertappt und festgenommen – Polizeieinsatz nach Rangelei.

Veröffentlicht am 26. November 2024, 21:00 / ©Pexels

Am Montag, dem 25. November 2024, gegen 12.30 Uhr, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt in der Kärntner Straße auf eine Auseinandersetzung unter mehreren Personen aufmerksam. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um zwei Ladendiebe handelte, die von zwei Ladendetektiven gestellt wurden. Die Detektive erwischten die Verdächtigen beim Stehlen von Waren und hielten sie fest, bis die Polizei eintraf.

Zwei Diebe in Haft

Die beiden Täter, ein 18-jähriger und ein 22-jähriger Rumäne, wurden noch am Tatort festgenommen. Während des Vorfalls eskalierte die Situation, als einer der Ladendiebe einen Detektiven mit einem Faustschlag verletzte. Der Detektiv erlitt leichte Verletzungen und der Tatverdächtige wurde zusätzlich wegen Körperverletzung angezeigt. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Verdächtigen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Dieser Vorfall zeigt erneut die enge Zusammenarbeit zwischen Ladendetektiven und der Polizei. Dank des schnellen Eingreifens konnte eine weitere Straftat in der Wiener Innenstadt erfolgreich verhindert und die Täter festgenommen werden. Laut Polizeibericht sei der Fall schnell und reibungslos abgewickelt worden, was die Effizienz der Sicherheitskräfte in der Wiener Innenstadt unterstreicht.