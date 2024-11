Ganzjähriges Hundeverbot: Gemeinde verhängt künftig strenge Regeln

Es scheint nicht echt zu sein, doch wahrlich hat die Gemeinde Steyregg vor kurzem ein ganzjähriges Hundeverbot -so wird es auch in der Kundmachung explizit genannt- beschlossen. Konkret geht es in dem Verbot um einen Teil des Gemeindegebiets, nämlich die Freibadeplätze am Pleschinger Badesee.

Hohe Geldstrafen

Dadurch, dass Vierbeiner künftig in diesem Erholungsgebiet ganzjährig nicht mehr erlaubt sein sollen, gelten Verstöße gegen diese Verordnung als Verwaltungsübertretung. Bei Missachten drohen saftige Strafen von bis zu 7.000 Euro, so heißt es in der Kundmachung der Gemeinde.

©Gemeinde Steyregg Quelle: Gemeinde Steyregg

Verbotszonen

Genauere Informationen zu den konkreten Verbotszonen werden auf der Webseite der Gemeinde mittels eines Lageplans zur Verfügung gestellt.